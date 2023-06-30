Відома українська актриса Ольга Сумська показала важкі кадри після того, що сталося у Краматорську. Як відомо, окупанти вкотре вдарили по мирних громадян, цього разу вони вдарили по кафе у Краматорську, внаслідок чого загинули 12 людей.
«Краматорськ …Злочинці та вбивці б'ють по мирних жителів… Найстрашніше усвідомлювати, що саме мешканець Краматорська направив ракети на своїх земляків… А скільки ще таких покидьків носить земля…
Скільки разів ми з колегами сиділи у цьому затишному кафе, зупинялися під час гастролей у готелі… Біль та страшна лють… Висловлюємо глибокі співчуття сім'ям загиблих… 36 годин. Всього в результаті атаки загинули 12 людей, у тому числі 3 дитини. Поранення отримали 60 осіб, у тому числі 8-місячне немовля!» – звернулася Ольга Сумська до аудиторії.
У мережі підтримали переживання артистки:
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
У справі про скандальну ДТП зі Ступкою нове продовження: заява поліції
Огидний скандал у Раді, нардепу загрожує до 12 років в'язниці: що він накоїв
ЗСУ розгромили роту росіян, ті, що вижили записали панічне відео: "Після всього, що ми побачили..."
Масштабна евакуація: жителям яких громад і районів треба бути готовими терміново залишити будинки
«Бажаю, щоб кожен росіянин, який підтримує цю війну або мовчить, відчув на собі всі її страхи!; Який жах, не передати словами; А тому мешканцю Краматорська треба дати довічний ув'язнення;
І вони на федеральному каналі, кажуть, що пишаються цим ударом...вони невиліковно хворі...; Давно час під час військового стану обмежити діяльність закладів, де накопичується багато людей».
Останні новини України:
Нагадаємо, "Наше останнє спільне фото…": Онуфрійчук із "Танців з зірками" розповіла про двох батьків у її житті.
Як повідомляла Politeka, "Офігел від кількості неадекватів": Анатолій Анатолич гнівно висловився про деяких українців.
Також Politeka писала, що "Дарю поцілунки та обійми": Позитив із "Час і Скло" знайшов заміну Дорофєєвій.