Відома українська актриса Ольга Сумська показала важкі кадри після того, що сталося у Краматорську. Як відомо, окупанти вкотре вдарили по мирних громадян, цього разу вони вдарили по кафе у Краматорську, внаслідок чого загинули 12 людей.

«Краматорськ …Злочинці та вбивці б'ють по мирних жителів… Найстрашніше усвідомлювати, що саме мешканець Краматорська направив ракети на своїх земляків… А скільки ще таких покидьків носить земля…

Скільки разів ми з колегами сиділи у цьому затишному кафе, зупинялися під час гастролей у готелі… Біль та страшна лють… ​​Висловлюємо глибокі співчуття сім'ям загиблих… 36 годин. Всього в результаті атаки загинули 12 людей, у тому числі 3 дитини. Поранення отримали 60 осіб, у тому числі 8-місячне немовля!» – звернулася Ольга Сумська до аудиторії.

У мережі підтримали переживання артистки:

«Бажаю, щоб кожен росіянин, який підтримує цю війну або мовчить, відчув на собі всі її страхи!; Який жах, не передати словами; А тому мешканцю Краматорська треба дати довічний ув'язнення;

І вони на федеральному каналі, кажуть, що пишаються цим ударом...вони невиліковно хворі...; Давно час під час військового стану обмежити діяльність закладів, де накопичується багато людей».

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