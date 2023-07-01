Певица Алина Гросу поделилась новой премьерой. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где была в рискованном наряде, который засвечивал пикантное место.
"Здесь текст подъехал. Грозами", - написала Алина Гросу.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Алине Гросу:
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"Ой, немного грудь выпала",
"Алина, грудь взяла на себя все внимание))",
"Алиночка, так очнется видеть вас влюбленной. Красивая, молодая, сексуальная. И да я считаю, что есть чему завидовать",
"Кто зашел почитать комментарии о зоне декольте?",
"Вроде недавно слушали твою пчелку....а время плывет с невероятной скоростью((И ты уже взрослая)",
"Я думала что грудь выпадет из блузки",
"Почему бы такой патриотично и в Украину не приехать, а не исполнять за границей)".
"Думал уже не будет поправки телескопов, а нет, разок было ;)))".
Стоит отметить, Алина Гросу - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борье с российскими оккупационными войсками. А сейчас артистка находится в США, где работает и учится после длительных проблем со здоровьем и реабилитации.
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