Певица Алина Гросу поделилась новой премьерой. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где была в рискованном наряде, который засвечивал пикантное место.

"Здесь текст подъехал. Грозами", - написала Алина Гросу.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Алине Гросу:

"Очень крутая песня, поднимает настроение на весь день",

"Ой, немного грудь выпала",

"Алина, грудь взяла на себя все внимание))",

"Алиночка, так очнется видеть вас влюбленной. Красивая, молодая, сексуальная. И да я считаю, что есть чему завидовать",

"Кто зашел почитать комментарии о зоне декольте?",

"Вроде недавно слушали твою пчелку....а время плывет с невероятной скоростью((И ты уже взрослая)",

"Я думала что грудь выпадет из блузки",

"Почему бы такой патриотично и в Украину не приехать, а не исполнять за границей)".

"Думал уже не будет поправки телескопов, а нет, разок было ;)))".

Стоит отметить, Алина Гросу - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борье с российскими оккупационными войсками. А сейчас артистка находится в США, где работает и учится после длительных проблем со здоровьем и реабилитации.

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