Запроданка Ани Лорак показала архивное фото и современное, где решила вернуться к своему старому образу. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Тогда и сейчас. А у вас есть подобные снимки?", - написала Ани Лорак.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Тогда лучше была ,сейчас клон всех уток",

"Да, совершенно разные Каролины...в прямом смысле...",

"Кто же знал, что такое вырастет…..",

"А могла бы остаться человеком",

"Тогда была человеком. Сейчас "случилось то что случилось",

"На первой фотографии вы очень похожа на Валерия Леонтьева",

"Тогда у вас было все впереди, а сейчас все позади. Полнейшее дно",

"Два разных человека: одна удивительная украинская певица с искренней улыбкой, а вторая - российская звезда с наигранным видом",

"Хорошо устроились...! Зарабатываете в России, а помогаете Украине! Всё так чинно и благородно!",

"Настоящая патриотка Украины, что помогаете, контразведчица Каролиночка Куек",

"Каролиночка, твой донат получили, язычки закупили. Завтра готовы принять от тебя перевод на следующие нужды. Слава Украине!".

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