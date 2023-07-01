Певица Настя Каменских поделилась своими мыслями и новым фото. Звезда опубликовала кадр в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
"Влітку так просто бути на одній хвилі з природою. Це як окреме маленьке життя, а зараз ми вже знаємо, що його не варто відкладати на завтра", - написала Настя Каменских возле фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Насте Каменских под ее публикацией в Инстаграм:
"А когда до войны работали на Москве и поддерживали Россию, то хорошо",
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"Я не был у тебя на концертах! но понимаю твое состояние. Прошлое настоящее а будущее размытое! Ответ будь по себе таким как сам с собой и глаза откроются в будущее",
"Иногда человек уходит из нормальной жизни ради природы и уходит жить в дикий безлюдный лес, но я надеюсь ты останешься в реальном мире, а не лесной красавицей Настей",
"Настя, то невероятно.Ты очень вдохновляющая женщина. Я была у тебя на концерте в Чернигове, может помнишь «девочка София, которая подарила тебе розы» (в розовом свитере и белых карго). Знаю, ты не будешь давать ответ на этот комментарий, но уверена, что прочтешь".
Напомним, Каменских обратилась к украинцам, нарвавшись на критику
А еще Politeka сообщала, что Каменских после скандального интервью и насмешек появилась в неожиданном образе
Также Politeka писала, что Каменских раскритиковали за хвастовство с дорогими украшениями