Певица Настя Каменских поделилась своими мыслями и новым фото. Звезда опубликовала кадр в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Влітку так просто бути на одній хвилі з природою. Це як окреме маленьке життя, а зараз ми вже знаємо, що його не варто відкладати на завтра", - написала Настя Каменских возле фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Насте Каменских под ее публикацией в Инстаграм:

"А когда до войны работали на Москве и поддерживали Россию, то хорошо",

"Я не был у тебя на концертах! но понимаю твое состояние. Прошлое настоящее а будущее размытое! Ответ будь по себе таким как сам с собой и глаза откроются в будущее",

"Иногда человек уходит из нормальной жизни ради природы и уходит жить в дикий безлюдный лес, но я надеюсь ты останешься в реальном мире, а не лесной красавицей Настей",

"Настя, то невероятно.Ты очень вдохновляющая женщина. Я была у тебя на концерте в Чернигове, может помнишь «девочка София, которая подарила тебе розы» (в розовом свитере и белых карго). Знаю, ты не будешь давать ответ на этот комментарий, но уверена, что прочтешь".

Напомним, Каменских обратилась к украинцам, нарвавшись на критику

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