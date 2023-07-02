Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина Решетник попала в скандал вместе со своим супругом после одной публикации. Дело в том, что телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина оказались в центре скандала после того, как поделились видео с концерта знаменитой певицы Бейонсе.

Недавно пара посетила выступление американской звезды в Варшаве, воплотив давнюю мечту Кристины. Она решила поделиться счастливыми моментами концерта на своей странице в Instagram, но это вызвало огромное количество негативных комментариев.

В сети пользователи выразили возмущение тем, что в то время, когда в Украине происходит полномасштабная война, звездная пара веселится за границей и публикует подобный контент.

Многие выражали свое негодование, после чего Григорий РЕшетник поделился еще одним кадром.

"Моя Королева! Я счастлив, что удалось осуществить твою мечту и подарить тебе редкие мгновения радости. Ты ведь достойна этого, как никто другой", — пишет ведущий.

В сети же принялись критиковать поведение пары в последнее время:

«Неуместно! Счастье любит тишину! Говорите это своей жене наедине! Не надо огорчать и раздражать тех, кому сейчас повезло меньше! Вам не хватает толерантности…; Не понимаю эту показуху…. Как смотреть на ваши отдых и мечты вдовам, или воюющим ребятам;

Кому нужны такие фотографии? Женщины остались без мужчин, сыновей, родителей, братьев; Почему вы имеете право оскорблять военных, вдов? Несчастных кто остался без домов, плевок каждому украинцу?!; Королева и король радостей 2022-2023, дальше будет; Это только пиар и не больше. Это все ради популярности».

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