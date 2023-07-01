Співачка Надя Дорофєєва похвалилася стильним чином у блузі та спідниці. Зірка опублікувала фото в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Їду презентувати "Люблю але не зовсім" наживо

Чекаю на вас", - написала Надя Дорофєєва.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вже задовбала своїм пупом",

"У країні війна. Калеки та вбиті змінюють весь наш чоловічий рід. Вона, гола співає, влаштовує вечірки. Ну, а чому ні, якщо їх дозволяють влаштовувати. Якийсь сюр. І сором",

"Найбільший кайф на твоїх концертах коли весь зал співає цю пісню!!",

"Люблю, але не зовсім розірве усі міста, де будуть концерти".

Варто зазначити, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Надя Дорофєєва активно зайнялася благодійними концертами. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А нещодавно зірка привітала свого бойфренда із днем ​​народження.

"Я тебе люблю ... зовсім. З Днем Народження, милий", - написала Надя Дорофєєва в публікації, де поцілувала свого коханого.

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