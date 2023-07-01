Співачка Надя Дорофєєва похвалилася стильним чином у блузі та спідниці. Зірка опублікувала фото в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Їду презентувати "Люблю але не зовсім" наживо
Чекаю на вас", - написала Надя Дорофєєва.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Вже задовбала своїм пупом",
"У країні війна. Калеки та вбиті змінюють весь наш чоловічий рід. Вона, гола співає, влаштовує вечірки. Ну, а чому ні, якщо їх дозволяють влаштовувати. Якийсь сюр. І сором",
"Найбільший кайф на твоїх концертах коли весь зал співає цю пісню!!",
"Люблю, але не зовсім розірве усі міста, де будуть концерти".
Варто зазначити, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Надя Дорофєєва активно зайнялася благодійними концертами. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А нещодавно зірка привітала свого бойфренда із днем народження.
"Я тебе люблю ... зовсім. З Днем Народження, милий", - написала Надя Дорофєєва в публікації, де поцілувала свого коханого.
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