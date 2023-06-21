Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка з початку війни пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його друга та батька двох дітей Міша Кацуріна, часто радує свою величезну аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Надя Дорофєєва поділилася нескромними кадрами з новим коханим та викликала шквал критики.

Крім того, Надя Дорофєєва підігріла чутки про весілля з Кацуріним, оскільки на фото та відео можна помітити, що вона позує з обручкою. При цьому свою посаду співачка присвятила новому обранцю на честь дня народження. На кадрах можна побачити, як парочка солодко цілується та обіймається, що особливо роздраконило деяких користувачів.

"Я тебе люблю ... зовсім ♥️ З Днем Народження, милий @misha_katsurin", - підписала публікацію Надя Дорофєєва. А користувачі відразу почали обговорювати її нові фото та відео з Кацуріним:

"А обов'язково щоразу викладати, як ви смокчате? Облизувати на камеру один одного? Без цього любов не справжня?".

"Передача "Міняю жінку".

"Раніше так подобалася Надя, а після цієї історії як відрізало. Бабі 33 роки, як підліток, виставляє пости як смокчеться з мужиком, який був чоловіком її подруги та батьком. Гидко!".

"А всі побачили кільце на руці?".

"О, так ви одружилися? Видно кільце".

"Шкода її колишнього чоловіка. Нещодавно розлучилися, тепер на весь світ виставляє відео та фото, де смокчеться з новим. Та вже".

"Кохання, це все зрозуміло, але реально кинути чоловіка, а потім виставляти ці лизання. Ну якось нелюдяно. Почекала б деякий час".

"Була Надя, а стала сіра миша".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Наше останнє спільне фото…": Онуфрійчук з "Танців з зірками" розповіла про двох батьків у її житті.

Як повідомляла Politeka, "Офігів від кількості неадекватів": Анатолій Анатоліч гнівно висловився про деяких українців.

Також Politeka писала, що "Дарую поцілунки та обійми": Позитив із "Время и Стекло" знайшов заміну Дорофєєвій.