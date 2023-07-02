Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который после 24 февраля служит в рядах ВСУ, показал редкие кадры с дочерью.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который одновременно является военным в Вооруженных Силах Украины и защищает страну от российских оккупантов, впервые за долгое время сделал себе отпуск ради трогательной встречи с дочерью. Как известно, артист решил вместе с другими коллегами оставить бизнес и уделять все силы именно службе.

Даниэль Салем, по словам фанатов, проявляет заботу и любовь к своей семье, особенно к своей дочери Луне. Его аккаунты в социальных сетях полны фотографий и видеозаписей, на которых запечатлены счастливые моменты с дочерью. Похоже, между отцом и ребенком действительно существует особая и теплая связь.

«Это были лучшие времена! Почти 500 дней тебя не видел моя кровь» - написал Салем под трогательным видео со своей маленькой дочерью.

«Вот отношения отца и его любимой дочери; Даниэль отличный, любящий отец, ты пример; Пусть каждая дочь и сын, дождутся своего отца. Береги Вас Бог; А без камер? Света? Декораций? Обязательно ли это?)))); Простите, а где мама!?

Такая энергия от этих видосеков! Вы лучший папа!; Если бы все папы были такими отцами своим детям; Низкий поклон вам за защиту и оборону Украины и нас; На это можно смотреть вечность».

Также в другом видео, которое вызвало волну эмоций у украинцев, снова видно, как Даниэль Салем и другие военные помогают эвакуировать людей.

Комментарии пользователей в социальных сетях свидетельствуют о том, что они не могут смотреть на эти кадры без слез, и они восхищены несгибаемым духом украинского народа.

«Несокрушимая Великая Нация» - пишет Салем.

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