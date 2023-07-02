Певица Оля Полякова заболела, рассказав о своем недуге украинцам. Звезда опубликовала новые сторисы в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Всем привет, дорогие мои. Я ужасно заболела, все эти перелеты, недосыпы и перегрузки. Голова просто рассказывается. То ковид или еще что. Гнусавый нос у меня. Это я хочу сказать о том, что когда ты себя немного не бережешь, то тогда тебе твое здоровье говорит привет. Пошла я у аптеку куплю каких-то себе таблеток", - рассказала Оля Полякова.

"О, Боже, люди, сказать, что я чувствую себя плохо, это ничего не сказать. Я даже ничего не соображаю. Боже, меня чуть не сбила машина. Набрала кучу лекарств, 200 фунтов. Что это такое? Мне такие цены не нравятся", - сказала Оля Полякова на втором сторис.

"Хотите прикол? Накупила кучу разной фигни, всяких препаратов и мне дают счет 596 фунтов. Говорю, а что это за цены такие? А она говорит, а вот этот препарат, что я вам посоветовала, он стоит 400 фунтов. Я говорю, а что это за препарат, это медицинская марихуана. Только она сначала дала огромную бутылку", - пожаловалась Оля Полякова на фармацевта и рассказала, что взяла маленькую.

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