Український співак та захисник Коля Серьга розповів про Світлану Лободу, Потапу та інші зірки. Знаменитість записав своє звернення та опублікував його в Інстаграм, де ділиться всім цікавим.

"Культурний діяч несе відповідальність за все, що говорить чи не говорить. І відповідальність прямо пропорційна розміру аудиторії культурного діяча. Проблема нашого шоу-бізнесу в тому, що йому не вистачає правди. Яка б вона не була. Коли Макс Барських співає "Мамо, не плач, я повернуся", - почуття, що його мама дуже переживає. Коли Макс на гастролях, але він обов'язково повернеться. У нього команда професіоналів і вони уважно прораховують всю логістику. Якби Монатик або Потап вийшов і чесно сказав: "Я злякався, поки була небезпека – я поїхав за кордон. Мені страшно, і я не можу бути прикладом для своєї аудиторії. Я не можу впоратися з цією відповідальністю, я хочу навчитися сміливості вчинків і робитиму це разом з вами". Це викликало б повагу", - сказав Серьга про українських артистів.

Не забув артист розповісти і про Світлану Лободу, яка зараз намагається допомагати Україні.

"Якби Лобода вийшла і сказала: "Я розумію, що всі ці роки бачила тільки себе, звертала увагу тільки на себе, на свою кар'єру і орієнтувалася тільки на тих, хто захоплювався мною. Зараз я розумію, що помилялася, але помилялася не лише в тому, що працювала з Росією, а й у тому, що не бачила за своїм відображенням людей". Зараз Лобода не працює з Росією, а й не бачить людей, не чує людей. Вважає, що її мають слухати, бо її мають слухати. Тому що вона має хіти, бо вона професійно співає, бо вона повернулася мають слухати. Люди не мають вибору і своєї думки", - додав Серьга, критикуючи Лободу, яка порахувала, що люди з плакатами проти неї – проплачені.

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