Певица Оля Полякова рассказала о своей болезни. Звезда поделилась кадрами в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Дорогие мои, доброе утро. Вы у меня оптимисты. Всем планам хана", - сказала Оля Полякова на первом сторис.

"Значит так, болеть в Лондоне и лежать в номере очень дорого. Конура собачья вот эта вот, она стоит почти 500 фунтов. Поэтому я сейчас собираю свои лахи и еду к маме в Саутгемптон и буду болеть там без бесплатно", - добавила звезда.

При этом Оля Полякова заверила, что до седьмого июля она выздоровеет и будет концерт. Звезда пообещала, что ей нужно всего пару суток для того, чтобы ей было хорошо.

Стоит отметить, что Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения знаменитость с дочерьми покинула на некоторе время Украину. Не забывает Оля Полякова и об Инстаграм, где активно ведет страничку. А недавно звезда показала, как принимала участие в лондонском прайде.

"Борьба за свободу и ценность каждого украинца - это то, за что наша страна ежедневно борется за право в поединке с рашистским злом. Война не выбирает, какого ты пола, сексуальной ориентации или какой у тебя цвет глаз", - написала звезда.

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