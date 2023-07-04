Певцу Олегу Виннику нашли замену и доказательство этого появилось на когда-то его странице в соцсетях.

На странице Олега Винника, доступ к которой имеет продюсер Александр Горбенко, появилось странное видео, которое вызвало бурную реакцию.

«Show must go on...», - говорится в комментарии к клипу, на котором можно увидеть певца Discoman с белокурыми короткими волосами и в блестящих нарядах.

Пользователей соцсетей и поклонников Олега Винника ошеломило появление его "клона", на Александра Горбенко посыпались проклятия и требования вернуть артисту страницу. Отметим, что ранее Горбенко рассказывал, что у него с Олегом Винником уже нет тесных рабочих отношений.

«В последнее время с Олегом нет тесных рабочих отношений, думаю, это и так все видят. Что касается прав на проект и музыкального материала – они фактически принадлежат моей компании. Обращений на перепевку и использование образа артиста было несколько. Но на сегодняшний день я не комментирую ситуацию по этому вопросу. Всему свое время», — говорил Горбенко.

И вот, похоже, Олегу Виннику нашли замену. Но клип Discoman вызвал скандал.

«Ну и зачем публиковать скаченный с ютуба клип? Может, уже вернете страницу артисту, которому она и принадлежит? Нафига использовать суду страницу для такого… прости господи?!»,

«Не поняла, что это и зачем. Единственное, что очевидно, этот пост не имеет отношения к Олегу Виннику. Надеюсь, артист сможет восстановить доступ к странице»,

«Это не Олег, вы что не видите? Это Горбенко всех обманывает»,

«Все эти годы всю команду тянул Олег! Люди приходили на концерт именно к Олегу! Если бы не Винник – все сидели бы в зад...! Горбенко, ты лучше Винника не трогай!...»,

«Александр Горбенко, лучше верни человеку доступ к его странице… а не публикуй стеб и не вводи в заблуждение людей…»,

«Фу, как низко. Виннику нет замены. Очень непрофессиональный и неразумный ход! Мы ждем возвращения Олега. А Вы должны ответить за все свои действия, в том числе за блокирование и присвоение страниц артиста в соцсетях» , - пишут пользователи соцсетей.

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