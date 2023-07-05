Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, что он обязательно совершит после Победы Украины и показал трагические кадры с мест жестоких обстрелов в Донецкой области.
«… И уж кто знает в какой раз, а болит как впервые. Ведь это не о разрушенных домах. Это – разрушенные судьбы украинских семей, которые лелеяли свои дома, усадьбы, свою семейную историю...», - прокомментировал трагические кадры Святослав Вакарчук, призвав помнить об этом и помогать нашим Силам Обороны, ВСУ.
Вакарчук также призвал украинцев не тратить время и силы на мелочь, чтобы не потерять самое важное.
«Я уверена – все будет Украина! мы дождемся освобождения всей Донецкой области. В том числе и Мариуполя! Ибо "над свободным Азовом солнце встает". Мариуполь – это Украина!»,
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«Боль и печаль за тех людей, которые там проживали»,
«Как точно вы описали... жизнь разделилась на до и после, люди чтобы спасти свою жизнь все бросили и уехали в другие города, но душа болит за домом. Уже полтора года я не была дома, иногда мне снится наш дом, наш город, наш Донбасс. Россияне уничтожают все на своем пути… к сожалению",
«Как больно на это смотреть!» , - комментируют пользователи соцсетей болезненные кадры, опубликованные Вакарчуком.
Кроме того, Святослав Вакарчук пообещал после Победы дать большой концерт для всей 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Вакарчук также пообещал дать его в Одессе.
«От себя добавлю, что такие выступления придают сил и энергии просто выше неба. Мы точно сделаем большой концерт Океана Эльзы в Одессе для всей бригады после нашей Победы», – сообщил Святослав Вакарчук.
Лидер Океана Эльзы также добавил, что в среду, 5 июля, в Одессе состоится его сольное благотворительное выступление. Средства из билетов пойдут на нужды 28-й бригады.
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