Чергова суперечка спалахнула через ім’я четвертого тренера «Голосу країни-13».

Нагадаємо, творці шоу все ще тримають його у секреті, натомість запитуючі глядачів, кого вони бачать у тренерському кріслі.

Звійсно, дійти згоди не вдалося, думки розійшлися і деякі глядачі навіть розсварилися між собою. Так, хтось хоче бачити Олю Полякову, мовляв, вона будь-який проєкт перетворює на свято. Інші ж категорично проти співачки: «Навіщо це дніще? Вона вміє тільки кричати і навіть не співати».

«До вашого відома, Оля оперна співачка», «Потрібні продюсери і люди, які вміють співати в різних стилях, на жаль Полякова якщо говорити про грамотність цього шоу, не повинна зайняти 4-е крісло».

Багато хто з глядачів традиційно зажадали побачити у якості четвертого тренера «Голосу країни-13» свою улюбленицю – Тіну Кароль.

Мовляв, без Тіни не буде «Голосу».

Нагадаємо, на сьогоднішний день вже відомо, що тренерами «Голосу країни-13» стали Артем Пивоваров, Юлія Саніна і продюсер Іван Клименко.

«Цей сезон головного вокального шоу країни обіцяє бути по-справжньому особливим. Імена трьох тренерів вже відомо, але одне легендарне червоне крісло досі чекає на свого зіркового тренера», - тримають інтригу творці «Голосу країни-13».

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