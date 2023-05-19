Зірка «Голосу країни» і фронтмен групи «Океан Ельзи» дійсно змогли здивувати своїх шанувальників, презентувавши пісню «Коли ми двоє».

«Дует автора пісні Святослава Вакарчука та ліричної душі KOLA, як присвята усім, хто любить і чекає», - йдеться у коментарі до чуттєвої композиції, яка з’явилася на сторінці гурту «Океан Ельзи» в YouTube.

За словами Святослава Вакарчука, пісню «Коли ми двоє» він написав на одному диханні, сумуючи за своєю родиною.

«Відчув, що те саме переживають зараз сотні тисяч людей, а особливо ті, які на фронті. Я з багатьма дружу, говоримо про різне, знаю їх особисті історії», - розповів Святослав Вакарчук.

Ідея зробити дует саме з Анастасією Прудіус, яку вже знають як співачку KOLA, виникла у Вакарчука, коли він вчергове їхав на схід в авто і почув її голос у радіоефірі.

«За вікном в цей час було невеличке прифронтове місто, автівки з військовими, цивільні, які поспішали по своїх справах і серед всього цього стурбованого життя на узбіччі стояла, обійнявшись, пара: він у формі, вона - з невеличкою валізою…», - згадує ту мить Вакарчук.

Фронтмен «Океана Ельзи» вдячний, що KOLA відчула, що «Коли ми двоє» - це, по сути, діалог двох.

У коментарях до композиції Святослава Вакарчука і Анастасії слухачі зізнають, що пісня чипляє за живе, доводить до сліз, надихає.

«Шедеврально»,

«Неймовірний дует двох улюблених голосів», «Так проникливо і щемливо, думки про те, що кожна зустріч може бути останньою», «Відчуваю цю композицію тілом і серцем! Це прекрасно! Чарівний дует»,

«Мурахи від першої ноти до останньої»,

«Святослав, ви неймовірний».

Додамо, Анастасія Прудіус народилася в Харкові, заспівала у два роки та займається музикою з семи. Україна дізналася про неї у 2016 році, коли KOLA прийшла на «Голос країни». Потрапивши в команду Потапа, вона вибула на етапі нокаутів.

У 2021-му році Анастасія знов стала учасницею «Голосу країни».

«Після закінчення для мене шостого сезону «Голосу країни» була дуже засмучена. Навіть трохи образилася на Потапа. Але з часом зрозуміла, що треба не ображатися на когось, а йти за своєю мрією», - розповідала KOLA.

«Голос країни» - це можливість для кожної людини, професіонала чи ні, вийти на найголовнішу сцену нашої країні та зробити так, щоб тебе почули. А полюблять тебе люди чи ні - це вже як буде», - зізнавалася також співачка.

Зазначимо, що участь KOLA у «Голосі країни» тоді викликала скандал. Творців і зіркових тренерів звинувачували у тому, що вони беруть вже «готових» артистів, адже KOLA вже була не тільки голосом «Танців з зірками», але й учасницею «Х-фактор», конкурсу «Нова хвиля 2016», національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення 2017».

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