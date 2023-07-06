Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая вместе с мужем-актером Виталием Борисюком много выступает в поддержку ВСУ и поддерживает украинскую армию, поделилась своими переживаниями по поводу дочери Антонины Паперной, которая осталась жить в Москве.

Об этом Ольга Сумская рассказала в программе Евгений Клопотенко "Пекельні борошна".

По словам артистки, ей все это время достается от хейтеров, но есть и те, кто поддерживает актрису. Как известно, старшая дочь Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная живет в Москве со своим мужем – российским актером Владимиром Яглычом, пара воспитывает двоих детей.

По словам Ольги Сумской, война разъединила из с дочерью, но она верит, что настанет день и они встретятся.

"Страшная война нас сегодня разъединила. Об этом сложно говорить. Конечно, я получаю огромное количество хейта по этому поводу. Но поверьте, я получаю и слова поддержки от тех людей и матерей, которые именно в такой ситуации, как и я. Ведь я здесь, я в Украине, я поддерживаю украинскую армию, я всем сердцем с нашими героями. И это самое главное. Я все-таки верю, что когда-то мы встретимся, и с моими прекрасными внуками, которых я не видела уже больше года. Сегодня нет такой возможности, но когда-то этот день настанет. И это будет самым прекрасным днем в моей жизни", - с болью и комом в горле поделилась Ольга Сумская.

Последние новости Украины:

Напомним, Сумская эмоционально обратилась к украинцам после тяжелой новости: "Боль и страшная ярость...".

Как сообщала Politeka, "Пока мы собираем ребятам на фронт!": Сумская высмеяла новость о реконструкции столовой в Киеве за миллионы.

Также Politeka писала, что "Она не может так…": звезда сериала "Кухня" Кузнецова рассказала, почему дочь Сумской осталась в России.