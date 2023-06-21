Популярна українська актриса Катя Кузнєцова, яка прославилася зйомками у російському кіно та серіалах, зокрема здобула велику популярність роллю в серіалі "Кухня", а після вторгнення зреклася всього російського, дала велике відверто інтерв'ю в програмі "Слава+". Крім того, ведучий Слава Дьомін поцікавився у зірки, які в неї стосунки з дочкою української актриси Ольги Сумською Антоніною Паперною, яка залишилася жити в Росії.

Так, Катя Кузнєцова розповіла, що нещодавно привітала Антоніну з днем ​​народження, а загалом вони не спілкуються, як раніше. Актриса наголосила, що вони з Антоніною завжди тепло ставилися один до одного, але дуже близькими подругами не були. А після початку війни перестали спілкуватися.

"Ні, ми не спілкуємося так, наприклад, як раніше. Ну просто й раніше не дуже близько спілкувалися через те, що в неї сім'я, у неї якісь обов'язки, у мене була робота. Але ми завжди один до одного дуже дбайливо ставилися, вітали зі святами.Я навіть брала участь, коли у неї там був ютуб-канал, і вона брала у мене інтерв'ю, потім ми знімали таку новорічну прикольну історію", - сказала Катя Кузнєцова.

На запитання Дьоміна, чому Паперна вирішила залишитися в Росії, актриса припустила, що це через дітей чи чоловіка.

"Я думаю, що це через дітей, звичайно, у неї маленька дитина. Можливо там чоловік по-іншому якось налаштований. Я не торкалася з нею цієї теми, я не впевнена, що вона б зі мною про це розмовляла, тому що вона така дівчина, ну вона закрита, вона не може так тобі все викласти", - сказала Катя Кузнєцова.

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