Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса, которая родилась в украинском Бердянске, который на текущий момент находится под оккупацией. Звезда сразу же после полномасштабного вторжения выступила с антивоенным заявлением, а недавно же огорошила странными заявлениями "я вне политики", заявляя, что страна-агрессор и оккупанты с пострадавшими украинцами якобы братья.

«У нас общие корни! Мы есть братья и сёстры! Прекратите убивать друг друга! Быть против войны это не значит быть против своей страны. Это значит иметь сострадание и понимание, что нет смысла в потери жизни. Скажите НЕТ. Откажитесь от войны! Покажите нам, что вы не хотите смерти ваших братьев и сестёр! Я люблю людей россии и Украины! Для меня мы ОДИН народ» - заявила Куриленко.

Примечательно, что в действительности у народа Украины с рф нет никаких общих корней. Именно рф вторглась в Украину и ее люди продолжают убить и калечить мирных граждан свободной страны. Куриленко же заявила, что все это «политика и она вне этой темы».

Куриленко также подчеркнула, что она относится с неприязнью к политике и никогда не желает участвовать в ней. Однако она выразила свою глубокую привязанность к людям и разделяет печаль тех, кто потерял своих близких в этой войне, при этом "не имеет значения, откуда они". Хотя именно россияне приходят в чужую страну грабить, убивать, разрушать дома и лишать целых семей счастья.

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