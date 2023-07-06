Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса, которая родилась в украинском Бердянске, который на текущий момент находится под оккупацией. Звезда сразу же после полномасштабного вторжения выступила с антивоенным заявлением, а недавно же огорошила странными заявлениями "я вне политики", заявляя, что страна-агрессор и оккупанты с пострадавшими украинцами якобы братья.
«У нас общие корни! Мы есть братья и сёстры! Прекратите убивать друг друга! Быть против войны это не значит быть против своей страны. Это значит иметь сострадание и понимание, что нет смысла в потери жизни. Скажите НЕТ. Откажитесь от войны! Покажите нам, что вы не хотите смерти ваших братьев и сестёр! Я люблю людей россии и Украины! Для меня мы ОДИН народ» - заявила Куриленко.
Примечательно, что в действительности у народа Украины с рф нет никаких общих корней. Именно рф вторглась в Украину и ее люди продолжают убить и калечить мирных граждан свободной страны. Куриленко же заявила, что все это «политика и она вне этой темы».
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Путин теряет свой главный козырь в войне: "У России должны вот-вот закончиться..."
Отзыв ордера на арест, возвращение SWIFT и не только: чего хочет путин в обмен на разминирование Запорожской АЭС
Чтобы обвинить Украину: Путин может взорвать не ЗАЭС, а другую "атомку", раскрыто подлый план
"Его обожали, и его будет не хватать": оборвалась жизнь знаменитого актера и любимца публики
Куриленко также подчеркнула, что она относится с неприязнью к политике и никогда не желает участвовать в ней. Однако она выразила свою глубокую привязанность к людям и разделяет печаль тех, кто потерял своих близких в этой войне, при этом "не имеет значения, откуда они". Хотя именно россияне приходят в чужую страну грабить, убивать, разрушать дома и лишать целых семей счастья.
Последние новости Украины:
Напомним, Полякова вызверилась в сторону украинок после хейта ее поступка: "Злые, тупые и бесчеловечные!".
Как сообщала Politeka, "Возможности показать патриотические носки": Потап вернулся в Киев и сразу же отличился, фото.
Также Politeka писала, что Новый сезон "Холостячки", кадры с Никитюка наделали шума: "Увидим ее совсем другой".