Вчера, 6 июля, она также опубликовала видео, на котором она шутит и веселится с сыном на яхте.

На своей странице в Instagram Ксения Мишина похвалилась беззаботной жизнью в день массового траура украинцев после трагедии во Льовове. Во время своего отдыха, 34-летняя артистка часто публиковала фотографии и видео, на которых она была в купальнике.

В этот же день произошло серьезное происшествие, когда российские оккупанты атаковали многоэтажное здание во Львове, в результате чего погибли 10 человек, а более 200 квартир были разрушены.

Ксения Мишина разместила это видео на своей странице в Instagram, где она танцует в купальнике с сыном на фоне моря, ясного неба и гор. В своем посте она оставила простое сообщение: "Просто берегите друг друга" (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте страницу до конца).

Пользователи соцсетей отметили, что каждый раз, когда происходят страшные события, такие как нападения на жилые дома и гибель людей, Ксения Мишина выкладывает откровенные фотографии своего тела.

«Я понимаю, что пиздец как хочется показать свое накачанное тело, свой отдых и что вам весело. Но там люди умирают если что; Можно в день страшных трагедий для сотен людей хотя бы не выкладывать такие видео???; Все-таки я вам немного удивляюсь( сегодня такая трагедия в Украине, Львов, а вы скачете, танцуете((;

Жесть!! Это контент которого мы заслужили в день траура и во время контрнаступления когда каждый день погибает сколько парней и девушек?; Это вы празднуете смерти во Львове? ; Уже просто противно! Отнюдь не хочется брать пример с такой "настоящей украинки"! В день траура хотя бы не танцевала! Зато комментариев много)».

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