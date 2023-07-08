Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво попал в неловкую ситуацию во время похода в супермаркет.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" был сильно возмущен тем, что его выгнали из супермаркета и обругали.

В своем сообщении в Instagram Хименес-Браво рассказал, что он пошел за покупками не в одиночку, а в компании своей домашней любимицы – маленькой собачки Лупиты. Ранее Эктор без проблем приходил в супермаркет с животным, но на этот раз его выгнали из магазина.

Однако особенно разозлило Хименеса-Браво агрессивное поведение одного из охранников, который нецензурно выругался и прокричал в его сторону: "Идите на свою кухню готовить"

Хименес-Браво заявил, что больше никогда не ступит ногой в этот супермаркет. Он также предложил руководству заведения больше внимания уделять клиентам и не забывать о наших четвероногих друзьях.

"Я надеюсь, что в будущем не будет мест, куда не пустят людей с их домашними питомцами, и где таким образом относятся к клиентам...", – поделился своим возмущением знаменитый кулинар Хименес-Браво.

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