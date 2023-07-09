Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейший чайный кекс.

Для теста нам понадобятся такие ингредиенты:

  • 150 гр размягченного сливочного масла
  • 150 гр сахарной пудры
  • 3 яйца
  • 200 гр муки
  • 7 гр разрыхлителя
  • 180 гр цукатов (можно брать орехи или сухофрукты)
  • цедра апельсина

Сироп для пропитки:

  • 100 мл воды
  • 50 гр сахара
  • 1/2 стручка ванили
  • 20 мл ликера Куантро или черного рома

Для декора "Мастер Шеф" Глинская использует нейтральную глазурь или абрикосовый джем.

чайний кекс, рецепт

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Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взбивает размягченное сливочное масло с сахарной пудрой (можно использовать комбайн с К-образной насадкой, или же просто воспользоваться венчиком). Затем добавляет яйца, цедру апельсина и продолжает взбивать.

Отдельно смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем эту смесь к основной массе, перемешиваем. Добавляем сухофрукты и предварительно обжаренные орехи и снова перемешиваем.

Тесто выкладываем в формы для кексов, заполняя их на 2/3. Выпекаем в духовке, разогретой до 170 градусов, 35-40 минут.

Чтобы приготовить сироп, звезда "Мастер Шеф" Глинская заливает в сотейник воду, добавляет сахар и стручок ванили, доводит до кипения, вливает ром и кипятит еще одну минуту.

Готовый кекс еще теплым достаем из формы и пропитываем горячим сиропом. Чтобы кекс дольше оставался мягким, необходимо смазать его нейтральной глазурью или тонким слоем абрикосового джема. Хранить такие кексы "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рекомендует 6-7 дней.

Елизавета Глинская

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