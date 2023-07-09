Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейший чайный кекс.
Для теста нам понадобятся такие ингредиенты:
- 150 гр размягченного сливочного масла
- 150 гр сахарной пудры
- 3 яйца
- 200 гр муки
- 7 гр разрыхлителя
- 180 гр цукатов (можно брать орехи или сухофрукты)
- цедра апельсина
Сироп для пропитки:
- 100 мл воды
- 50 гр сахара
- 1/2 стручка ванили
- 20 мл ликера Куантро или черного рома
Для декора "Мастер Шеф" Глинская использует нейтральную глазурь или абрикосовый джем.
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Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взбивает размягченное сливочное масло с сахарной пудрой (можно использовать комбайн с К-образной насадкой, или же просто воспользоваться венчиком). Затем добавляет яйца, цедру апельсина и продолжает взбивать.
Отдельно смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем эту смесь к основной массе, перемешиваем. Добавляем сухофрукты и предварительно обжаренные орехи и снова перемешиваем.
Тесто выкладываем в формы для кексов, заполняя их на 2/3. Выпекаем в духовке, разогретой до 170 градусов, 35-40 минут.
Чтобы приготовить сироп, звезда "Мастер Шеф" Глинская заливает в сотейник воду, добавляет сахар и стручок ванили, доводит до кипения, вливает ром и кипятит еще одну минуту.
Готовый кекс еще теплым достаем из формы и пропитываем горячим сиропом. Чтобы кекс дольше оставался мягким, необходимо смазать его нейтральной глазурью или тонким слоем абрикосового джема. Хранить такие кексы "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рекомендует 6-7 дней.
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