В целом коллективный Запад поддерживает Украину, однако нам не доступны некоторые виды вооружений, по крайней мере пока.

Долгое время продолжаются дискуссии на тему поставки в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16, однако, пока коллективный Запад не спешит поставлять на вооружение ВСУ некоторые виды оружия. Это в первую очередь связано с тем, что у каждой страны Запада свои интересы в этих вопросах.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

По его словам, пока только Великобритания отважилась передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые уже успешно используются. Однако, пока примеру англичан никто не последовал.

"Видите, англичане были единственной страной, которая на это решилась. Вот англичане вам передали Storm Shadow. Я надеялся, откровенно говоря, что по примеру англичан последуют и другие страны, но вот пока не последовали. Потому что, опять же, потому что за вами стоит 54 страны, 54 страны, и у каждой свои собственные интересы, у каждой которых разные политические партии стоят во главе. И это все, от этого очень много зависит. Люди недооценивают на самом деле сложность принятие решений в такой коалиции", - говорит эксперт.

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