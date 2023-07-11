"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал детальнее, как правильно приготовить мягкие панкейки, они должны идеально подойти для завтрака. По словам "Мастер Шефа", день лучше начинать не только с сытного перекуса, но и выбирать что-то вкусное.

Ингредиенты:

250 мл молока (жирностью 2,5%)

200 г муки

1 яйцо

2 столовые ложки сахара

10 г разрыхлителя (порошок для выпечки)

2 столовые ложки подсолнечного масла

2 столовые ложки какао

Щепотка соли

Приготовление шоколадных панкейков:

В большую миску разбейте яйцо. Добавьте сахар и щепотку соли. Взбейте венчиком, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Некоторые комочки сахара могут остаться, но это не проблема, делится "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

В другой миске соедините муку, какао и разрыхлитель. Это поможет обеспечить ровную текстуру панкейков.

Также "Мастер Шеф" Клопотенко делится, постепенно добавляйте молоко в яичную смесь, продолжая взбивать, чтобы избежать комочков. Убедитесь, что все ингредиенты хорошо перемешаны и получилось однородное тесто.

Добавьте подсолнечное масло в тесто и снова тщательно перемешайте. Это придаст панкейкам дополнительную сочность.

"Мастер Шеф" Клопотенко далее советует, разогрейте сковороду на среднем огне. Положите небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределите его.

Жарьте панкейки до появления пузырьков на верхней стороне. Затем аккуратно переверните и жарьте до золотистого цвета с другой стороны.

Готовые панкейки выкладывайте на тарелку и подавайте их к столу пока они теплые. Вы можете добавить свои любимые дополнения, такие как варенье, мед, свежие ягоды или шоколадный сироп, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

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