"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал детальнее, как правильно приготовить мягкие панкейки, они должны идеально подойти для завтрака. По словам "Мастер Шефа", день лучше начинать не только с сытного перекуса, но и выбирать что-то вкусное.
Ингредиенты:
- 250 мл молока (жирностью 2,5%)
- 200 г муки
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки сахара
- 10 г разрыхлителя (порошок для выпечки)
- 2 столовые ложки подсолнечного масла
- 2 столовые ложки какао
- Щепотка соли
Приготовление шоколадных панкейков:
В большую миску разбейте яйцо. Добавьте сахар и щепотку соли. Взбейте венчиком, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Некоторые комочки сахара могут остаться, но это не проблема, делится "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.
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В другой миске соедините муку, какао и разрыхлитель. Это поможет обеспечить ровную текстуру панкейков.
Также "Мастер Шеф" Клопотенко делится, постепенно добавляйте молоко в яичную смесь, продолжая взбивать, чтобы избежать комочков. Убедитесь, что все ингредиенты хорошо перемешаны и получилось однородное тесто.
Добавьте подсолнечное масло в тесто и снова тщательно перемешайте. Это придаст панкейкам дополнительную сочность.
"Мастер Шеф" Клопотенко далее советует, разогрейте сковороду на среднем огне. Положите небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределите его.
Жарьте панкейки до появления пузырьков на верхней стороне. Затем аккуратно переверните и жарьте до золотистого цвета с другой стороны.
Готовые панкейки выкладывайте на тарелку и подавайте их к столу пока они теплые. Вы можете добавить свои любимые дополнения, такие как варенье, мед, свежие ягоды или шоколадный сироп, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
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