Уже 11-12 июля состоится саммит НАТО, на котором на повестке дня будет война в Украине. И хотя многие ожидают от Запада приглашения Украины в Альянс, этого скорее всего не будет. Однако, есть более важные вещи, которые могут предложить Украине, например, гарантии безопасности и сотрудничества. Собственно, последние полтора года Украина уже де-факто является страной НАТО, выделяются внушительные бюджеты, поставляется оружие, выполняются программы по подготовке украинских военных и прочее.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

По его словам, есть старая советская поговорка: "Вам шашечки такси надо, или вам ехать надо". Вот та же история с Украиной в НАТО.

"Вот вы едете, то есть вы едете уже вместе с НАТО, больше того у вас с прошлого года бюджет в НАТО больше 20 миллиардов, реально, даже возможно там и больше. То есть, все ждут шашечки, мол вот приедет Зеленский на саммит НАТО, и ему скажут: "Владимир Александрович, вот тебе шашечки, значит, вот мы тебя признаем там страной-членом НАТО". Это все для СМИ, это все для парада, это все для протокола. Главное то, что вы едете с НАТО", - говорит эксперт.

Он напомнил, что и раньше были разговоры и программы НАТО для Украины. И именно из-за этого Путин напал на Украину в 2014 году, аннексировав Крым и оккупировав Донбасс, и совершил полномасштабное вторжение в 2022 году.

"Точно такие же разговоры, которые были у Грузии, пока Путин не начал войну там в 2008. С 2014-2015 года у вас программы подготовки с НАТО, которые американцам обошлась в два с половиной миллиарда долларов, подготовка украинской армии к войне с Путиным. И если бы не было этой программы, вы бы не были к ней так готовы так, как вы были готовы в прошлом году", - говорит Жирнов.

Последние новости Украины:

Напомним, Спасательная операция продолжается: оккупанты разбомбили школу с людьми, последствия ужасные.

Как сообщала Politeka, Россияне сбросили авиабомбу на людей, пришедших за гумпомощью: известно количество жертв.

Также Politeka писала, что Новая ракетная атака, оккупанты влупили по Николаеву баллистикой: "Удар нанесен по...".