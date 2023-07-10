По ВСУ окружают Бахмут, по Запорожскому направлению затянулись так называемые формирующие операции. По всем раскладам они проводятся в течение полутора-двух недель, а сейчас получается уже второй месяц ВСУ эти формирующие операции проводят. Но это только за счет того, что россиянам дали больше полугода времени закопаться, заминироваться, и соответственно, время на формирующие операции, стандартное время, оно растянулось уже в несколько раз.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, эти формирующие операции еще будут дальше продолжаться, так как они еще не достигли своей задачи – подготовки к движению основных сил и средств, основные силы и средства еще не задействованы.

"Сколько будут проводится формирующие операции, и с какой интенсивностью их проводить, и с какими средствами дополнительными, это уже будет решать генерал Залужный. Ему в этом смысле виднее, он знает свои силы, силы противника, и он знает, когда зайдут дополнительные боеприпасы. Допустим, те же кассетные боеприпасы очень нам помогут при выполнении формирующих операций. Если бы они были хотя бы месяц назад, если бы мы начинали формирующие операции с кассетными боеприпасами, вот тогда мы точно за полторы-две недели их бы выполнили. Один кассетный боеприпас заменяет десять 155-миллиметровых снарядов. Я думаю, подождем захода кассетных боеприпасов, с ними это все пойдет быстрее, по крайней мере формирующие операции быстрее закончатся", - рассказал Роман Свитан.

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