Сотрудник внешней разведки КГБ Александр Зеленько сообщил, насколько Путин адекватно воспринимает информацию. Об этом специалист рассказал на канале "Фабрика новостей".

"Он адекватный, но он адекватный в рамках той информации, которая у него есть. Если кого либо из нас посадить в помещение без окон и дверей, а там включать и выключать свет, моделируя 12-ти часовой цикл суточный. То мы скажем, что на протяжении 24 часов у нас прошло двое суток. И мы будем абсолютно адекватные, ибо мы это видим. Ибо к нам снаружи приходит именно такая информация", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что у Путина сейчас подобраны кадры, которые не заинтересованы ему доносить правдивую информацию с фронта. При этом его подчиненные не лояльны ему, а глава Чечни и вовсе решил отстраниться от президента, когда происходил мятеж Пригожина. Изначально он якобы не успел на подавления, после этого отправился на лечение, а сейчас решил отправиться в отпуск. Генералы также ждут смены власти в России и готовятся перейти на сторону того, кто возьмет власть в России. А так как новому правителю они нужны, то они остануться на своих местах.

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