На днях появилась информация о том, что США согласовали поставку в Украину кассетных боеприпасов. Эти бомбы можно использовать, как для уничтожения личного состава противника, так и для детонации заминированных территорий. Кроме того, в какой-то мере применение кассетных боеприпасов может заменить даже тактическую авиацию.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

По его словам, кассетные боеприпасы конечно можно использовать для того, чтобы устраивать детонации мин, которые находятся на поверхности земли или чуть-чуть прикопаны в землю.

"Да, это все можно, но вообще это, я бы сказал, что это стрельба из пушки по воробьям. Потому что кассетные боеприпасы предназначены для поражения и уничтожения личного состава противника. Прежде всего это очень мощное средство, которое какой-то мере может заменить даже тактическую авиацию. Но я повторяю, в какой это мире, это в очень ограниченных случаях", - говорит эксперт.

По его словам, кассетные боеприпасы являют собой небольшие бомбы, а в артиллерийском снаряде их около 90 штук таких бомб, что делает их весьма мощным огневым средством.

"Они покрывают большую площадь, уничтожая большое количество солдат противника, и офицеров тоже, если попадутся. Так что, в принципе, конечно можно использовать для детонации мин, но повторяю, тут уже все зависит от того, какие приказы и какую тактику изберет конкретный командующий группы войск на том или ином участке фронта", - добавил Юрий Федоров.

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