Военный объяснил, в чем главное преимущество кассетных боеприпасов, которые США будут поставлять в Украину.

Любое оружие, которое поступает в Украину от западных партнеров – это шаг к победе. Однако, не нужно формировать у людей такой информационный пул, который затмит понимание и способность логического мышления. Поначалу так случилось с "Хаймарсами", а потом и с "Леопардами", людям рассказывали, что это оружие в Украине изменит ход войны, но этого не случилось.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал генерал ВСУ Сергей Кривонос.

По его словам, украинцам нужно понимать, что наш противник не настолько глуп, они тоже имеют опыт и техническое обеспечение, так что быстро научились воевать, учитывая современное вооружение ВСУ.

"Враг, воюющий против нас, опытный, имеет достаточно неплохое техническое и инженерное обеспечение, у него работают конструктора и инженера, они анализируют новое поставляемое оружие нам. И они непосредственно вместе с военными обрабатывают противодействие, методы противодействия в этой войне. "Хаймарсы" на первом этапе дали отличный результат, но затем россияне пересмотрели свою тактику применения и расположения своих войск, и результаты стали значительно меньше", - говорит Кривонос.

По его словам, с кассетными боеприпасами может быть то же самое. Сначала, на первом этапе россияне понесут потери и получают по зубам, но быстро переучатся, сделают выводы, и это будет уже сложнее.

"Или тогда и нам надо будет достаточно быстро менять тактику применения этих боеприпасов. Успех этого оружия зависит не только от его количества, но и в правильности применения этого оружия нами, и не шаблонности действий", - подытожил генерал.

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