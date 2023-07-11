Оккупанты могут готовить провокации на Крымском мосту – взорвать его и обвинить Украину. При этом на мирных жителей им наплевать, главное, чтобы сработала эта провокация. А затем провернуть нечто подобное сначала на своих атомных станциях, а потом и на Запорожской, которая временно оккупирована.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, россияне уже попытались устроить провокацию, вроде как сбивая ракеты своим ПВО на Крымским мостом. При этом движение по мосту с двух сторон было остановлено в этот момент, и это выглядит очень странно.

"Готовятся провокации, причем и на Крымском мосту. Может быть так, как вот те ракеты гипотетические, которые шли на Крымский мост. А откуда, интересно, знали россияне, когда они пойдут? У них, что в нашем генштабе уши есть, глаза? То есть они остановили движение по Крымскому мосту, потом приняли две ракеты вроде бы так, которые сбили, потом открыли движение по Крымскому мосту. Два вопроса: либо у них, вернее у нас их кроты в Генштабе, либо готовится очередная провокация с ударом уже по гражданским там на Крымском мосту", - говорит Роман Свитан.

По его словам, оккупанты вот уже разыграли комедию со сбиванием ракет, а дальше могут ударить по своим же людям.

"Они это могут, для них это не проблема, обвинив украинскую сторону в ударах по мирному населению. То же самое может быть и по атомным станциям, то есть и украинским, и российским. Российские они могут сами подрывать у себя, что-нибудь там подорвать, и рассказать о том, что Украина попала. И также могут наши станции повредить", - говорит эксперт.

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