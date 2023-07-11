Кадыров заявил, что его войско перебрасывают в район Клещеевки, однако, не все так однозначно.

Российские оккупанты всеми силами пытаются удержать Бахмут, который стал их наибольше "победой" за все время так называемой СВО. Однако, ВСУ заняли господствующие высоты и держат противника на огневом контроле. Тем временем Кадыров заявил, что его войско вроде как уже перебросили на это направление, а именно в район Клещеевки, они должны заменить "вагнеровцев", которые оттуда вышли. Однако, никто кадыровцев на этом участке фронта пока не видел.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, раньше туда перебрасывались подкрепления, без кадыровцев. Противник пытается системно бросать подкрепления под Бахмут и южные рубежи. Однако, о кадыровцам там пока ничего не понятно.

"Они противодействуют нашему наступлению, это понятно и прогнозируемо. О кадыровцах я не слышал ничего, чтобы они там появлялись. Увидим ситуацию, промониторим в будущем. Но скажем так, я не думаю, что это каким-то образом особо изменит ход боевых действий. Вы знаете, что они любят делать очень громкие заявления, очень много говорят, а затем вдруг становятся пробку на 17 часов какими-то образом, не успевают туда, где их очень ждали те, кому они угрожали, кому они грозились противодействовать. Я имею в виду в данном случае для подавления бунта против Пригожина", - говорит Мусиенко.

По его словам, с кадыровцами такое случается. Поэтому нужно меньше обращать внимание на их громкие заявления. Их около Бахмута или Клещеевки пока никто не видел.

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