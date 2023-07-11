Оккупанты могут производить до миллиона снарядов в год, однако с артиллерийскими установками ситуация у них похуже.

За последние месяцы Вооруженные силы Украины уничтожили более тысячи артиллерийских установок врага. Говорить о том, что у них осталось критически мало такого вооружения рано, однако ВСУ и дальше нужно уничтожать именно артиллерию.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам Мусиенко, который ссылается на данные начальника генштаба в Британии, россияне могут производить как минимум до миллиона снарядов в год, и планируют увеличить это производство. Поэтому ВСУ нужно сосредоточится именно на уничтожении артиллерийских установок врага.

"В принципе, для того, чтобы вести с точки зрения снарядов, для того чтобы вести позиционную оборону войну, они могут держаться и здесь. Важно, конечно, что нужно уничтожать их артиллерию, именно установки, на что и работают наши силы. С этим у них есть проблема, с производством. Оборонный промышленный комплекс проседает. Скажем так, еще не критических масштабов, чтобы сказать, что они уже совсем лишены возможности использовать артиллерию. Хотя не исключено, что это время в конце концов может наступить, если с такой динамикой успешной будет совершаться уничтожение вражеской артиллерии", - говорит эксперт.

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