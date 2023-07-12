В ночь на 24 июня в России произошла попытка военного мятежа, которую устроил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. И несмотря на то, что Путин назвал Пригожина предателем и по всем "правилам" его должны были убрать, на днях появилась информация о том, что российский диктатор вроде как встретился с мятежником Пригожиным. Однако, дело в том, что заявил об этом пресс-секретарь Путина Песков, который почти всегда врет.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

По его словам, нельзя верить ни единому слову Пескова. И вообще, никто не знает точно, что на самом деле произошло в России после попытки мятежа, так как любая информация об этом исходит из РФ, а им верить нельзя. К тому же, эксперт сомневается, а жив ли вообще Путина после этого путча.

"Вообще, жив ли Путин? Мы не знаем, чем закончилось это восстание этот мятеж на самом деле. Потому что информации идет из России. Как я уже объяснил, это большая проблема, поэтому мы реально не знаем, что там происходит, что там произошло, и что там дальше произойдет. Когда это все рухнет, то мы потом вскрытию будем понимать, что убило этого монстра. В каком-то смысле поэтому эти все такие разговоры в конце концов переводятся на то, что самое главное – это помочь Украине, однозначно", - говорит Юрий Рашкин.

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