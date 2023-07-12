В ночь на 24 июня в России произошла попытка военного мятежа, которую устроил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. И несмотря на то, что Путин назвал Пригожина предателем и по всем "правилам" его должны были убрать, на днях появилась информация о том, что российский диктатор вроде как встретился с мятежником Пригожиным. Однако, дело в том, что заявил об этом пресс-секретарь Путина Песков, который почти всегда врет.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

По его словам, нельзя верить ни единому слову Пескова. И вообще, никто не знает точно, что на самом деле произошло в России после попытки мятежа, так как любая информация об этом исходит из РФ, а им верить нельзя. К тому же, эксперт сомневается, а жив ли вообще Путина после этого путча.

владимир путин, евгений пригожин

"Вообще, жив ли Путин? Мы не знаем, чем закончилось это восстание этот мятеж на самом деле. Потому что информации идет из России. Как я уже объяснил, это большая проблема, поэтому мы реально не знаем, что там происходит, что там произошло, и что там дальше произойдет. Когда это все рухнет, то мы потом вскрытию будем понимать, что убило этого монстра. В каком-то смысле поэтому эти все такие разговоры в конце концов переводятся на то, что самое главное – это помочь Украине, однозначно", - говорит Юрий Рашкин.

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