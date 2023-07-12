Не нужно обобщать, однако часть российских политических элит все же стремится к окончанию войны. Возможно даже, что они каким-то образом были замешаны в планировании пригожинского переворота, который, впрочем, не удался. И все это желание закончить войну не от большой любви к украинцам, а больше в угоду себе.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал российский оппозиционер Марк Фейгин.

По его словам, некоторые политически элиты видят окончание войны в том, чтобы убрать Путина и его режим.

"Как я всегда говорил: "Нет Путина – нет войны". очень многие руководствуются этим, но не потому что они любят украинцев, не потому что они хотят жить, как на Западе, нет. Они просто чувствуют угрозу самим себе, от всего, что это продолжается, то что мятеж Пригожин был обречен, и я об этом говорил. А то что сама проблема, сама идея того, что Москва уже проиграла войну, вот с нами часто спорят, но сейчас прям очевидно, что война, идущая 16 месяцев с такими результатами, когда именно сейчас идет контрнаступление Украины, она, собственно вызывает вот это желание элиты от этого морока избавиться", - говорит Марк Фейгин.

По его словам, этим элитам непонятно, когда все это закончится, какие еще будут санкции, и будет ли ядерная война. И все это вызывает у них желание как можно скорее эту войну закончить. Они хотят вернуться к тому положению вещей, что было до вторжения, которые конечно не предполагают никакой политической демократии в России.

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