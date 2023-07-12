Последние действия Турции могут говорить о том, что там уже выбрали сторону после нападения рф на Украину. Эрдоган также может использовать турецкий флот как определяющий фактор для разблокировки черноморских портов Украины, обойдя "зерновые сделки".
Об этом в эфире поделился военный эксперт Роман Свитан.
Свитан отметил, что турецкие крейсера и подводные лодки в Черном море могут обеспечить защиту портов Одессы и Николаева, соблюдая принципы международного морского права. Турецкий флот имел бы возможность разблокировать украинские порты, которые играют важную роль в экономике Украины.
Свитан подчеркнул, что необходимо открыть порты. Зерно здесь не играет главенствующую роль. Украина может экспортировать и торговать гораздо больше, восстанавливать экономику и создавать новые рабочие места.
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«Можем в десять раз больше всего вывозить и торговать, восстанавливать свою экономику и создавать рабочие места. Металл, масло, много всего мы можем вести» - делится эксперт.
У нас есть возможность вести экспорт металла, масла и других товаров. Это можно оправдать международным правом, не договариваясь с террористом о чем-либо, а применяя международные нормы для защиты наших интересов и ограничения движения российских грузов.
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