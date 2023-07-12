Популярная украинская певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шамаева, дала интервью ютуб-шоу "Розмова", где рассказала о своей учебе в музыкальном колледже Беркли в американском Бостоне.

По словам Jerry Heil, в это престижное учебное заведение она попала на общих условиях, без какого-либо блата. Певица получила грант на обучение, однако он покрывает только небольшой процент от суммы за год обучения.

Как призналась Jerry Heil ее учеба в год стоит 40 тысяч долларов, она платила 30 тысяч долларов, остальное покрывал грант. К слову, 30 тысяч долларов – это более миллиона гривен. Певица рассказала, что выбрала для себя специализацию – создание музыки для кинофильмов. И судя по ее эмоциям, она в восторге от учебы в Беркли.

"Это была "американская мечта". Я хотела сравнить, что такое образование у нас, и чем оно отличается у них. И это действительно кардинальная разница. А объединяет их то, что если ты сам не прикладываешь усилия, то это больше никому не нужно", - рассказала Jerry Heil.

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