Последствия мятежа Пригожина и «вагнеровцев» продолжают проявляться, в частности для внутренней политики в РФ.

И одно из них, говорит российско-израильский бизнесмен, бывший вице-президент и член совета директоров компании ЮКОС Леонид Невзлин, серьезное ослабление влияния Путина на его же собственных силовиков.

«Слишком велико разочарование среди так называемых «элит» их предводителем. Главнокомандующий оказался беспомощен, слаб и вообще сбежал поначалу от мятежников в Питер. То есть, это совсем не тот человек, кто имеет и силу, и волю, и решимость действовать и держать в подчинении всех тех предводителей кланов и более мелких мафиози, которых наплодилось за двадцать лет существования мафиозного государства», - обращает внимание Невзлин.

Из этого следует, продолжает эксперт, что на фоне распространившегося в РФ клинического патриотизма будут возникать желающие пойти «спасать Россию». От кого угодно – хоть от НАТО, хоть от самого Путина.

«Одновременно те, кто считают себя «профессионалами» среди силовиков будут вынуждены все чаще принимать решения без согласия Кремля. Ведь тамошний сиделец не вышел ни умом, ни силой и скрывать это уже стало невозможно», - предпологает Невзлин развитие ситуации.

Путин, подчеркивает Леонид Невзлин, долгое время выполнял роль арбитра, разводя и разруливая интересы своего окружения.

«Путч Пригожина высветил прогрессирующую профнепригодность Путина в этом качестве. При слабом разводящем главным способом разрешения конфликтов в РФ становится физическое устранение друг друга или посадки в тюрьму. Все это – без суда и следствия, разумеется. Тем более, что уже многим там стало понятно, что есть удобная возможность списать что угодно на украинские спецслужбы», - утежден эксперт.

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