Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что происходит сейчас под Бахмутом. Об этом специалист сообщил в эфире канала "Сейчас".

Специалист отметил, что ВСУ заняли все господствующие высоты под Бахмутом в районе Клещеевки и Берховки. Благодаря этому удалось взять под огневой контроль город и теперь россияне в капкане. И теперь Бахмут превратился в тир для украинской армии. ВСУ не будет заходить в город, а просто будет уничтожать оккупантов в городе. А в какой-то момент противник сам покинет локацию, так как будет нести огромные потери. Не забыл Роман Свитан рассказать и об уничтожении армии Кадырова под Бахмутом.

"Сколько россияне будут находится в Бахмуте, это будет зависеть от количества их сил и средств, которые они в район Бахмута будут перебрасывать. И когда наконец-то надоест оттуда вывозить пакеты после их уничтожения. Туда же были направлены несколько частей разных начиная от российских десантников, первый и второй корпуса "ЛДНР", менты донецкие, а также туда хотел попасть и "Ахмат", его на входе отминусовали. Единственный, кто успел оттуда убежать - это Пригожин", - рассказал Роман Свитан, вспоминая про ликвидацию элитной роты Кадырова.

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