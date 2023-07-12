Елена Кравец из "Квартал 95" решила сделать обращение к украинцам. Звезда опубликовала свое предложение на страничке в Инстаграм, где делится всем интересным.

"Девушки, я к вам) Хочу пригласить завтра на откровенный разговор. Тема для меня очень актуальна, поэтому делюсь и буду рада встретиться с теми, кому интересно, завтра здесь, в прямом эфире в 14.00. Дело в том, что весной прошлого года, после того, как время уже перестало измеряться одним днем февраля и мы начали жить совсем другой жизнью, - я заметила, что как-то стремительно меняюсь: на уровне тела, осанки, лица и глаз. Взрослею, так сказать, но я уверена, вы понимаете о чем я…", - написала Елена Кравец из "Квартал 95".

Украинцы начали активно обсуждать публикацию в комментариях Елены Кравец из "Квартал 95":

"и снова речь не имеет значения((((( стыдно",

"на ее странице все на русском языке! как так?!! зачем вы ее пиарите?!!",

"Извините, Елена, но принципиально не присоединюсь, у нее весь контент на русском языке",

"Все прекрасно, но Елена будет по-русски общаться?",

"У меня всего 80 подписок. Двое из них вы и Елена Гондорчин. Очень радуюсь вашему совместному проекту, буду обязательно".

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