На днях президент Турции нарушил договоренности с Россией и отпустил защитников Мариуполя в Украину. Это событие называют плевком в лицо Путина, ведь согласно договоренностям, "азовцы" должны были пребывать в Турции до окончания войны в Украине. Таким шагом Эрдоган продемонстрировал на весь мир слабость Путина, и что с подобными договоренностями модно особо и не считаться.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал российский журналист и политический деятель Игорь Яковенко.
По его словам, Путин даже не смог никак отреагировать на действия Эрдогана, отделался лишь вялым возмущением своей карманной пропаганды в эфирах.
"Это действительно можно считать плевком, можно считать ножом в спину, как хотите можно считать, но Путин даже в этот раз не произнес своего сакрального возмущения или угроз. Там в прошлый раз он сказал, мол помидорами не отделаетесь, а в этот раз вам даже ничего не сказал. Вот возмущение там путинской обслуги информационной, в общем тоже довольно вялое. Потому что на самом деле, вот изменившиеся отношения к Путину во всем мире свидетельствует о том, что он очень резко сдулся, он перестал быть каким-то серьезным игроком, его перестали воспринимать как человека, по отношению к которому стоит держать слово. Это Эрдоган продемонстрировал", - говорит Игорь Яковенко.
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