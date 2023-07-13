Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны полностью украинизировала свое творчество и уже активно выступает с новой украиноязычной концертной программой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Оля Полякова похвасталась поклонникам кадрами со своего огорода.

Похоже, Оля Полякова вернулась к любимому делу, и успевает не только плясать на сцене, но и заниматься огородом. Звезда опубликовала кадры, на которых похвасталась поспевающим урожаем.

Так, на грядках можно увидеть капусту, морковь и зеленый лук, а в теплицах уже другие виды растений. Похоже, Оля Полякова очень любит зелень – у нее растет базилик и розмарин, а чуть дальше в теплице поспевают помидоры и огурцы.

Судя по видео в сторис, Оля Полякова больше всего гордится именно помидорами и огурцами. А на одной из сторис показала "салат", который ест прямо на грядках – яблоко и помидор. Причем, помидор зеленый – это особый сорт, который называется "киви".

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Напомним, Полякова накинулась на Бейонсе из-за копипаста: "Боже, это же мой...".

Как сообщала Politeka, "Провела три месяца в больнице": Полякова призналась, из-за чего ее избили и подожгли ее квартиру.

Также Politeka писала, что Полякова призналась, как ее увезли в лес и пришлось молить об освобождении: "Помню эту дорогу назад!".