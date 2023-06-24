Популярна українська співачка Оля Полякова відома своїм поганим характером. Не раз в інтерв'ю артистка розповідала, що може кричати на свій персонал та емоційно висловлювати невдоволення. Проте, запевняла, що дуже любить свою команду і до всіх ставиться з повагою та любов'ю.

Схоже, свій характер Оля Полякова проявляється і в райдері – це перелік вимог артиста, який одержують організатори заходів. Так, ще до війни, як мовиться в сюжеті телеканалу СТБ, Оля Полякова вимагала, щоб містом до готелю її везла трійка білих коней, а в гримерці неодмінно має бути салат із дубового листя для кози артистки.

Однак все це пишеться в райдер спеціально – щоб перевірити, чи уважно читають райдер зірки організатори. Насправді у своєму райдері Оля Полякова вимагала лише французьку мінеральну воду, пляшку елітного рожевого шампанського, і обов'язково дзеркала на повний зріст.

Проте, від початку повномасштабної війни вимоги зірок змінилися, а точніше взагалі перестали існувати, якщо вони вирушають виступати перед військовими чи благодійних заходах. Більше того, артисти й самі шукають та збирають допомогу, яку везуть захисникам на фронт.

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