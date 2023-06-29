Відома співачка Оля Полякова зізналася, як важко їй було після того, як її побили через невдалі стосунки.

Популярна українська співачка Оля Полякова розповіла про це в останньому випуску шоу "Дорослі дівчатка", яке вона веде разом з Машею Єфросініною, про найкращі спогади з 90-х. За словами артистки, це був справді жахливий і складний період.

Оля Полякова розкрила, що в минулому вона мала здатність використовувати свою переконливість і гарну мову, щоб втекти від бандитів, які часто переслідували її.

За її словами, у 90-х роках, коли вона жила у Вінниці, завжди перебували люди, які нав'язувалися їй. Вони були зухвалими і постійно вимагали щось від неї.

"У тій Вінниці завжди хтось чіплявся до мене. Усі ці брателі, вони завжди чогось хотіли і дуже наполегливо набридали", - ділиться Полякова.

Одного разу, коли вона почала зустрічатися з одним із таких людей і пізніше вирішила розлучитися, він навів своїх друзів. Вони підпалили її квартиру та побили її, внаслідок чого вона провела три місяці у лікарні. Вона визначає той період як жахливу реальність беззаконня та безкарності.

Зараз Полякова може говорити про це спокійно, але без посмішки, усвідомлюючи, що це був тяжкий та страшний період у її житті.

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