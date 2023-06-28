Співачка Оля Полякова поділилася важкими моментами свого життя, що відбувалися у хаотичні 90-ті роки. Вона розповіла про це в останньому випуску шоу "Дорослі дівчатка", яке вона веде разом із Машею Єфросініною.

Оля Полякова виросла у місті Вінниця та провела там свою юність. Коли містом правили бандити, вона зіткнулася з труднощами, пов'язаними зі злочинністю.

Полякова розповіла, що кілька разів намагалися над нею поглумитися і вивозили її за місто для цього. Вона описала свій жахливий досвід, коли їй вдалося домовитись про своє звільнення. За словами артистки, подібні випадки були не рідкістю. Якось вона навіть зуміла переконати одного з нападників привезти її додому, сказавши йому, щоб він уявив, що таке може статися з його власною дочкою.

Оля Полякова також розповіла, що їй допомагало ухильне спілкування з бандитами та використання психологічних методів у переговорах. Вона вміла домовлятися з ними і вдавала, ніби вона ще незаймана, що було правдою, тому що їй було лише 16 років.

"Мене й справді одного разу вивозили в ліс. І я домовилася, щоб мене відпустили. Але я пам'ятаю цю дорогу назад... Це був жах. Чому вивозили" - ділиться Полякова під час емоційного звернення.

Останні новини України:

Нагадаємо, Юрій Ткач, Цибульска та інші відреагували на Козловського у ЗСУ: "Я не розумію...".

Як повідомляла Politeka, Камінська з "НеАнгелів", раніше висміявши українців, зробила несподівану заяву: "Цей день настав".

Також Politeka писала, що Монатик, відмовившись перекладати пісні українською, почав повчати Дантеса: "Вже всі знають".