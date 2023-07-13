Военный эксперт Роман Свитан рассказал, какая проблема украинской армии. Об этом специалист сообщил в программе "Сейчас".

"Правильно он заявил. То количество боеприпасов, которое мы используем без авиации, это же в два раза больше боеприпасов, чем с авиацией. Если бы были у нас F-16, мы бы авиабомбами как минимум 50% боевого поражения наносили бы. А так авиации нет и приходится, естественно, артиллерией заменять авиацию и увеличивать в два раза минимум расход боеприпасов, а это большое колличество, а этого количества нет. Есть на определенный момент на несколько недель-месяцев, но для того, чтобы закончить этап летний - его может просто не хватить. Поэтому было принято правильное решение о передаче кассетных боеприпасов, так как именно кассетные уменьшат как минимум в десять раз расход такого же вида снарядов", - сообщил специалист.

Эксперт добавил, что кассетный снаряд подходит пор артиллерию 155 миллиметров. И он уменьшит очень сильно расход ствольной артиллерии. При этом на складах есть миллионные запасы данных снарядов, а простых снарядов столько не существует. Поэтому данная помощь очень сильно разнообразит возможности ВСУ в уничтожении противника.

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