Певица Ани Лорак решила подогреть интерес к своей песни, но нарвалась на критику. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными фото.

"Летний вайб с песней «Лети душа». Какие песни из альбома «Остров» слушаете чаще всего?", - написала Ани Лорак.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Ани Лорак:

"Этот наряд уже не подходит вам, сорри",

"Было бы все равно что и где Вы делаете.. НО! Вы были народной артисткой Украины! И в то время Вас ваш народ, ваши украинцы, умоляли о помощи: «Не молчи, кричи, у тебя же миллионы подписчиков! Нас убивают каждый день- сотнями: и детей, и стариков, и женщин!!!» А в ответ – Тишина! Не спасала… Почему? Гонорары? Яркая жизнь? Жаль… ошиблись… не народная… не украинка…",

"Силиконовая, искусственная дева, без чести и совести. Творчество – полное дерьмо",

"Мдаааа… Господи, кто ее одевает… кто создает этот музыкальный шлак… одно и то же по кругу… ни стиля, ни вкуса в репертуаре…. Мерзкая гадость",

"Не слушаю ее песни. Не хочу. В Украине убивают людей, а она спонсирует страну-агрессора. И сейчас не стану крыть ее матами. Или обзывать как-нибудь. Да здравствует своей жизнью, но ее слушать больше не стану. Она свой выбор сделала, в Украине ее не ждут".

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