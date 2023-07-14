Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал ситуацию на юге Украины и передачу нового оружия ВСУ. Об этом специалист рассказал на канале "Сейчас".

"И в Бердянске и в Мелитополе есть аэродромы, на которых россияне располагают некоторую часть своей техники и это основные военные хабы - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. Потому там ровно столько, сколько будут держаться у россиян фронты Запорожский и Херсонский, ровно столько будет двигаться там военная техника, склады, так как идет цепочка поставки военной номенклатуры. Потому, естественно, мы будем работать по этим точкам, ведь "Шторм Шэдоу" достает до Мелитополя, до Бердянска и до Мариуполя. Сейчас объявил Макрон, что будет передаваться французская версия "шторм шэдоу". Это та же ракета, только с увеличенной дальностью. То есть, ею мы сможем работать по Крымскому мосту и по Крыму", - заявил специалист.

Эксперт добавил, что для удара по Крыму нужно будет еще получить разрешение. Ведь интересно, что по Крыму "Шторм Шэдоу" никто не стрелял, как и любыми другими западными боеприпасами. Поэтому в воздухе висит вопрос, почему так происходит на данный момент.

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