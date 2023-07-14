Полковник запаса СБУ Михаил Притула предположил, что Путина могли отстранить от власти в России. Об этом специалист сообщил в эфире "Сейчас".

"Первая версия, происходит мятеж в России под руководством Шойгу и Путину ограничивают его передвижения. И вагнеровцы устраивают мятеж и идут освобождать Путина. После того, как Путина освободили, он звонит вагнеровцав, все стает на свои места. Путч завершился успешно для Путина, неуспешно для Шойгу. Дальше проходят разборки. Наоборот ситуация, вагнеовцы идут на Москву скидывать Шойгу, Шойгу делает путч не подготовленный быстро вместе с Патрушевым и другими людьми. После этого мы видим персону, которая вылазит 24 числа, что-то мямлит. После этого опять выпускают человека не в очень дорогом пиджаке и таким образом Путина отстраняют от власти", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что в таком случае страной руководят Шойгу и его команда. И такие варианты могли произойти и власть сменилась. Но это не значит, что у них сменились цели - остаться при власти. Для этого им нужно продолжать войну и оставлять диктатуру в стране. Такое положение вещей типично для Кремля, ведь у них любят устраивать маленькие войны.

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