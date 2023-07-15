Шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво уже около 14 лет живет и работает в Украине. Он успел действительно проникнуться любовью к нашей стране и стал настоящим ее патриотом.

Судья "Мастер Шеф" во время полномасштабной войны решил остаться в Украине. Он каждый раз публично реагирует на преступления россиян и на острые общественные проблемы, а также активно помогает украинским защитникам.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" похвастался наградой от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, показав кадры с церемонии вручения.

Эктор Хименес-Браво получил награду от Залужного

"О Боже, трясутся руки. Получил награду «За содействие войску» от Валерия Залужного. Это большая честь.. огромная. Это все благодаря вам….. Это все ваши круглосуточные донаты, большие и маленькие, но столь важные. Ваши репосты и призывы. Ваша поддержка, каждое слово, что есть у меня в директе, не на все я могу ответить… Но прямо сейчас отвечу за 1 раз — СПАСИБО. У вас большое сердце…., потому что вы украинцы", — пишет "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

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Эктор Хименес-Браво получил награду от Залужного

Сам Валерий Залужный не присутствовал на вручении награды звезде "Мастер Шеф" Эктору Хименесу-Браво, но все равно событие было очень эмоциональным.

"Меня распирают эмоции, просто нет слов, какая это честь", - добавил "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.