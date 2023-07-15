Шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво уже около 14 лет живет и работает в Украине. Он успел действительно проникнуться любовью к нашей стране и стал настоящим ее патриотом.

Судья "Мастер Шеф" во время полномасштабной войны решил остаться в Украине. Он каждый раз публично реагирует на преступления россиян и на острые общественные проблемы, а также активно помогает украинским защитникам.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" похвастался наградой от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, показав кадры с церемонии вручения.

"О Боже, трясутся руки. Получил награду «За содействие войску» от Валерия Залужного. Это большая честь.. огромная. Это все благодаря вам….. Это все ваши круглосуточные донаты, большие и маленькие, но столь важные. Ваши репосты и призывы. Ваша поддержка, каждое слово, что есть у меня в директе, не на все я могу ответить… Но прямо сейчас отвечу за 1 раз — СПАСИБО. У вас большое сердце…., потому что вы украинцы", — пишет "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Сам Валерий Залужный не присутствовал на вручении награды звезде "Мастер Шеф" Эктору Хименесу-Браво, но все равно событие было очень эмоциональным.

"Меня распирают эмоции, просто нет слов, какая это честь", - добавил "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.