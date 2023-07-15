Военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, какая ситуация на левом береге Днепра за Херсоном. Об этом специалист сообщил на "Фабрике новостей".

"Снова же, слишком мало информации от официальных спикеров Генштаба и Минобороны, но стоит отметить, что существует секрет Полишинеля. Об этом знают все, что на левом берегу Днепра активно работают наши волкодавы, спецподразделения. Воюют еще группа "Виче" и скоро все узнают и очень удивлятся, кто именно берет участие в боевых действиях на левом берегу Днепра ближе к Антоновскому мосту. Но снова же, ждем, когда официальные источники об этом сообщат, чтобы на широкую публику, чтобы весь мир узнал имена тех героев, которые несмотря на тотальный перевес российских оккупационных сил на левом берегу, ибо они полностью фактически контролируют эту территорию. Но тем не менее российские командование ничего не может сделать с этим. Они применяют авиацию, артиллерию, штурмовые отряды, бронетехнику там", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что авиацию ВСУ выключают при помощи радиоэлектронной борьбы, а артиллеристов уничтожает наша артиллерия своим умением. А танкистов уничтожают силы обороны при помощи дронов.

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