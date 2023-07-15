Илона Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала о болезнях детей в Турции, поделившись с фанатами.

Илона Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, какие болезни могут настигнуть детей в Турции. Об этом звезда рассказала в своем блоге.

"Какие неприятные болячки могут подстерегать вас и ваших детишек на курортах Турции. Часть первая

1. Ротавирусная инфекция

2. Солнечная аллергия

3. Солнечные ожоги

4. Пищевое отравление

5. Вирус Коксаки

Симптоматика примерно у всех одинаковая: температура, рвота, диарея, боли в животе, сыпь, слабость, боли в мышцах!", - рассказала Илона Гвоздева из "Танців з зірками".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Илоне Гвоздевой из "Танців з зірками":

"Чтобы не было ожогов надо из дома загорать, я так всегда своих детей готовила к поездке, тогда меньше проблем",

"Обязательно с собой возьму жаропонижающие, сорбенты, полезные бактерии для желудка, АБ, может что-нибудь еще?",

"И это может быть в другой стране тоже. Так что это не болезни Турции",

"Самое неприятное, что тот коксаки передается очень быстро ((это как наша ветрянка, но он может дать осложнение и развить менинингит, к сожалению. Болели как-то всей семьей, но в Турции никогда не были))".

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