Илона Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, какие болезни могут настигнуть детей в Турции. Об этом звезда рассказала в своем блоге.
"Какие неприятные болячки могут подстерегать вас и ваших детишек на курортах Турции. Часть первая
1. Ротавирусная инфекция
2. Солнечная аллергия
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3. Солнечные ожоги
4. Пищевое отравление
5. Вирус Коксаки
Симптоматика примерно у всех одинаковая: температура, рвота, диарея, боли в животе, сыпь, слабость, боли в мышцах!", - рассказала Илона Гвоздева из "Танців з зірками".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Илоне Гвоздевой из "Танців з зірками":
"Чтобы не было ожогов надо из дома загорать, я так всегда своих детей готовила к поездке, тогда меньше проблем",
"Обязательно с собой возьму жаропонижающие, сорбенты, полезные бактерии для желудка, АБ, может что-нибудь еще?",
"И это может быть в другой стране тоже. Так что это не болезни Турции",
"Самое неприятное, что тот коксаки передается очень быстро ((это как наша ветрянка, но он может дать осложнение и развить менинингит, к сожалению. Болели как-то всей семьей, но в Турции никогда не были))".
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